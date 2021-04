Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 471,94, Pärnumaal 360,9.

Laupäevahommikuse seisuga viibib haiglas 396 koroonapatsienti, kellest on intensiivis 56. Viimastest on juhitaval hingamisel 41.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7 protsenti haigete üldarvust, eelmisel nädalal hospitaliseeriti 302 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 302 inimest ehk 76,3 protsenti.