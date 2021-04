Koduotsija ⟩ Isepäine Britney otsib kodu

Noor kassipreili Britney on pärit ühest Pärnumaa külast kus paraku keegi teda enda pere liikmeks ei tunnistanud. “Parajalt iseseisev kaunitar, inimest uudistab eemalt ja on usin hiirekütt,” iseloomustas loomakest Pärnu loomade varjupaiga juht Seyle Juss.

Varjupaigas on Britney saanud kiibi, vaktsiinid ja parasiiditõrje, samuti on kass steriliseeritud. Rohkem infot miisu kohta on võimalik küsida varjupaiga telefonil 524 6705 või meilitsi parnu@varjupaik.ee.