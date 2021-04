Prokurör avaldab, mitut vangla-aastat mõrvar Mikk Tarrastele küsib

Niisiis on tegemist kohtulike vaidlustega, mille käigus süüdistaja Gardi Anderson avaldab, millist karistust ta õigusemõistjalt süüdistatavale küsib, ja esitleb argumendid, mis peaksid tema taotlust toetama. Tarraste kaitsja, vandeadvokaat Rünno Roosmaa esitab omakorda põhjendused, miks kohus peaks tema klienti eluaegsest vangistusest säästma. Nimelt on Roosmaa varem mitu korda kinnitanud, et tema ja Tarraste peaeesmärk on vältida eluaegset vangistust.