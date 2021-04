Mikk Tarraste tulistas mullu suvel Lihula külje all surnuks kaks inimest ja vigastas veel mitut, sealhulgas väikeseid lapsi. FOTO: Urmas Luik

"Ma sain aru, et jään ellu," on Mikk Tarraste põhjendanud, miks ta mullu suvel pärast tulevahetusi end üles anda otsustas. "Elu on talle antud, aga nüüd tuleb tal vastu võtta ka eluaegne vangistus," lausus prokurös Gardi Anderson äsja kohtusaalis.