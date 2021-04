Graafik ⟩ Pärnumaa nakatumus püsib nädala võrdluses samal tasemel

Pärnumaal on COVID-19 vastu kaitsesüstitud 22 370 elanikku (26 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 8039 inimest (9,3 protsenti).

Ööpäeva jooksul avati haiglates 22 uut COVID-19-juhtumit, haiglaravi vajab 407 patsienti. Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastased 316 inimest (77 protsenti).

Ööpäevaga manustati 2393 vaktsiinidoosi, kaitsesüste on tehtud kokku 311 731 inimesele, kellest 99 849 on saanud mõlemad doosid. Üle 70aastastest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi 59 protsenti. Üle 70aastaste vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.