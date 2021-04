Graafik ⟩ Enim lisandus nakatunuid Pärnu keskuslinna

Viimase seitsme päeva jooksul on Pärnu keskuslinna nakatunuid lisandunud 81 ja selle osavaldadesse 23. Tori valda on nädalaga tulnud juurde 27, Põhja-Pärnumaale kaheksa, Lääneranda seitse, Häädemeeste valda kuus ja Saardesse neli nakatunut.

Seitsme päeva nakatumisnäit on maakonnas kõrgeim Tori vallas (228) ja madalaim Kihnus, kus uus nakatunuid pole lisandunud.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 357, Eestis tervikuna on see näit 434.