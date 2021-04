Tänavu on paljudes paikades pajud ja remmelgad paksult õisi täis. Nõnda rohkelt, et nii mõnelgi kraavipealsel või metsaserval suisa kollendab. Kui poleks neid jahedaid kevadpäevi ega isegi lund, kostaks väike-lehelinnu reipa laulu kõrval kimalaste suminat. Teistpidi aga jagub jahedaga õieilu kauemaks. Igal juhul on õisi­ täis remmelgas paljudele oluline toiduallikas, kust vajaduse korral leiab väikese vahepala. Ka peale õitsemist meelitavad remmelgad ja pajud kümneid linnuliike, kes soovivad pajulehtede embusest leida noka vahele mõne putuka või lehti mugiva rööviku.