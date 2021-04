Kordemets teeb suvelavastust Kihnu Virve moodi tugevast naisest

Aastaid Tõstamaa suveteatrit omaloodud ja -lavastatud näidenditega sisustanud ja vahepeal mujal lavastusi teinud Kordemets kirjutas “Kihnu Jenka” üheksale näitlejale ja ütleb, et peategelasega on siin tegelikult veidi segane lugu. “See on selles mõttes teistmoodi näidend, et ma olen siin üsna meelega püüdnud tekitada seda, et peategelane oleks natuke ähmane või muutuv,” lausub ta.

Toomas Lunge abiga on mitmele Kihnu Virve laulule tehtud omad “sättungid”. “Ja siis on meil abiks Kihnust pärit koreograaf Marko Kiigajaan, kes seab meil tantsusamme. Marko ilmselt aitab välja mõelda ka ühe sellise tantsu, mille nimi on “Kihnu jenka”. Näidendi pealkirigi on selles mõttes kahetähenduslik, et ühtepidi tähendab see üht tegelaskuju Jaan Kösterit, teistpidi ongi inimese elu nagu üks jenkatants,” selgitab Kordemets.