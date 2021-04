Mai rajooni kolme, Raeküla kahe ja Vana-Pärnu ühe ranna hooldamise suhtes parima pakkumise teinud ja esimest korda randade eest vastutava MKM Infra juhatuse liige Madis Prikk tõdes, et nemad on teinud kõik: linnalt saadud inventar on üle vaadatud ja vajadusel värske värvikihiga kaetud.