Vutinaiskond tegi ühegi mänguta ajalugu

“Aus vastus on see, et kuna meil ei olnud ettevalmistuseks aega, pole võistkond minu hinnangul mänguks valmis. See ei ole sportlikult võrdne, kui meistriliiga naiskonnad tegid terve talve trenni ja said taliturniiri mänge, rahva- ja amatöörliigad olid aga kõik lukus. Meie viimane kontrollmäng oli detsembri keskel. Minu silmis ei ole sportlikus printsiibis õige, kui öeldakse, et nüüd tuleb nädala pärast poolprofessionaalse Vaprusega mängima minna,” selgitas rahvaliiga tiimi treener.