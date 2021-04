Pärnusse lisandus 15 nakatunut, neist tosin pärnakat, kolm viiruskandjat elab osavaldades. Tori ja Põhja-Pärnumaa valda tuli juurde kaks nakatunut.

Viimase seitsme päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 161, Eestis tervikuna 422. Maakonnas on näit kõrgeim Tori vallas (203), Põhja-Pärnumaal on see 197.

Pärnu haiglas on 23 koroonapatsienti, kellest 16 on kohalikud elanikud. Noorim ravialune on 45- ja vanim 94astane. Üks üle 60aastane patsient on intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel.

Viimasel ööpäeval sai haiglast koju kolm COVID-19-patsienti, niisama palju hospitaliseeriti.

Eile polnud Eestis ühtegi koroonasurma.

COVID-19 vastu on kodumaakonnas vaktsineeritud 22 834 elanikku (26,5 protsenti rahvastikust). Kaitsepookimise on lõpetanud 8 206 inimest ehk 9,5 protsenti.

Saabuval nädalavahetusel oodatakse Pärnu haiglas end COVID-19 vastu kaitsesüstima kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi vanusest sõltumata ja kõiki sel aastal 65aastaseks saavaid ja vanemaid elanikke. Vaktsineeritakse Pfizer / BioNTechi vaktsiini Comirnatyga.

Vaktsineerimisaja saab broneerida patsiendiportaalis digilugu.ee või haigla registratuuri telefonil 44 73 300.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 4757 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 396 ehk 8,3 protsenti.

Enim positiivseid testitulemusi lisandus Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 216 inimesel, neist 175 elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 52, Lääne-Virumaale 20, Järvamaale 18, Tartumaale 13 ja Viljandimaale kümme nakatunut. Mujale maakondadesse tuli juurde alla kümne viiruskandja. Hiiumaale ei lisandunud nakatunuid. Seitsmel positiivse proovi andnul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäevaga avati haiglates 34 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 371 patsienti, kelle keskmine vanus on 68 aastat.

Kokku on Eestis surnud 1148 koroonaviirusega nakatunut.