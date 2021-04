Päästeamet tuletab meelde, et kulu- ja roostikupõletamise, lõkketegemise ja grillimisega seotud tuleohutusnõuete rikkumised on väärteod, sõltumata sellest, kas tuleohtlik aeg on välja kuulutatud või ei.

Lõkketegemise ja grillimise ohutusnõuete rikkumised on samuti käsitletavad väärtegudena. Kui lõkketegu või grillimine viib päästeameti sekkumist vajava tulekahjuni, on enamasti selge, et tuli on kontrolli alt väljunud, kuna ohte eirati teadlikult või oldi hooletud. Ka sellistel puhkudel võetakse rikkuja väärteokorras vastutusele ja järgneb rahatrahv.