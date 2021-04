Graafikud ⟩ Uute nakatunute hulk tegi viimase kuu rekordi

Viimase seitsme päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 208, Eesti keskmine aga 348.

Kohalikest omavalitsustest on nakatumisnäit kõrgeim Pärnus (267), kuhu lisandus 47 nakatunut, neist 37 linna ja kümme osavaldadesse. Tori valda tuli juurde viis, Häädemeestele ja Põhja-Pärnumaale kolm, Lääneranda ja Saardesse kaks koroonaviiruse kandjat.

Pärnu haiglas viibib ravil 21 koroonapatsienti, kellest 14 on Pärnumaalt ja seitse mujalt. Eile sai haiglast koju kolm ja juurde tuli üks koroonahaige. Üks ravialune on intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel.

Pärnumaal sai eile COVID-19 vastu kaitsesüsti 544 inimest, neist esimese doosi 431 ja teise 113 elanikku. Kokku on esimene süst Pärnumaal tehtud 23 264 elanikule ehk 27 protsendile rahvastikust. Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 8319 inimest, mis on 9,7 protsenti kõikidest pärnumaalastest.