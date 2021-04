Vaktsineerimine ⟩ Haigla kutsub kaitsesüstima üle 50aastasi

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnutsi on haiglal eelolevaks nädalavahetuseks olemas 732 vaktsiinidoosi, millest umbes 300 suhtes on veel võimalik aeg broneerida. Haigla esindaja täpsustas, et kaitsesüstitakse Pfizeri vaktsiiniga Comirnaty.