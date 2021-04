Piltuudis ⟩ Kalamehe päeva koogiostjate abil avati kohalik raamatukogu

Kohaliku kogukonna aktivist ja Kalamehe päeva korraldav Gertrud Laaso selgitas, et raamatuvahetuskapp toimib põhimõttel “vaheta enda raamat kapis oleva teose vastu”.

Laaso tuli raamatuvahetuse mõttele aasta tagasi, kui kuulis, et Tartus juba toimib samal printsiibil kapp. “Välismaal on neid päris palju. Tahtsime kohaliku raamatukogu tuua kodule lähemale, sest praegu on selline aeg, kui inimesed tegelevad varasemast rohkem hobidega, arendavad end ja loevad raamatuid,” selgitas ta.