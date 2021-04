Vähem kui saja päeva pärast algava Tokyo olümpia eel testisid korraldajad avapäeval Zagrebis eraldistardiga sõite, kuna Jaapanis võib tekkida vajadus keeruliste ilmaolude tõttu kiirelt programmi muuta. Lisaks otsustati ilmaprognoosi vaadates, et pühapäeval sõite ei toimu ning finaalsõidud on kavas juba homme. Loosi tahtel esimesena startinud Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) said ühte gruppi Tšehhi, USA ja Prantsusmaaga. Veikko Sinisalo juhendatav, paar nädalat tagasi EMilt pronksiga naasnud tiim näitas igas ajavõtupunktis suurimat kiirust, võites lõpuks USA ees ligemale kolme sekundiga, ajad vastavalt 5.55,50 ja 5.58,28. Kolmandana jõudis pärale Tšehhi 6.03,50, neljandana Prantsusmaa 6.17,49ga. Parim aeg tagas Eestile koha homsesse finaali, rivaalid jätkasid vahesõidus. Teisest grupis liikus otse finaali 5.56 kirja saanud Poola, neile järgnesid Norra 5.59,36 ja Saksamaa 6.30,21ga. Õhtupoolikul sõidetud vahesõidust said õiguse finaalis kaasa teha Saksamaa, USA, Norra ja Tšehhi. Medalisõit on kavas homme Eesti aja järgi kell 15.52.