Graafik ⟩ Maakonda lisandub nakatunuid jätkuvalt rohkelt

Pärnumaal on viie päeva jooksul nakatunuid tulnud juurde (157) rohkem kui kahel eelneval nädalal kokku (vastavalt 151 ja 149).

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 421, mis on suurem kui Eesti keskmine (408). Kõrgeim on nakatumisnäit Ida-Virumaal (549) ja madalaim Võrumaal (110).