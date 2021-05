Graafik ⟩ Nakatunuid saab üle pika aja kokku lugeda ühe käe sõrmedel

Möödunud ööpäeval analüüsiti 147 pärnumaalase koroonaviiruse testi, millest viis ehk 3,4 protsenti osutus positiivseks.

Viimati lisandus ühekohaline arv nakatunuid eelmise kuu keskel, kui 16. aprillil tuvastati kaheksa koroonajuhtu.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on siin kandis veidi kõrgem kui nädal tagasi: tänahommikuse seisuga oli see 386, nädala eest 348. Eestis on viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta 377.

Pärnu haiglas oli täna hommikul 21 koroonapatsienti, kellest üks vajas intensiivravi ja juhitavat hingamist.

Maakonnas vaktsineeriti 328 inimest. Kaitsesüst on tehtud kokku 33 800 inimesele, vaktsineerimiskuuri on lõpetanud neist 8460. Üle 80aastastest on vähemalt ühe süsti saanud 57,3 protsenti, 70–79aastastest 65,7 protsenti, 60–69aastastest 50,9 ja 50–59aastastest 33,8 protsenti.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnade järgi vaktsineeriti haiglas nädalavahetusel üle 900 inimese. Haigla avab jooksvalt sellekski nädalaks süstimisaegu, kuhu saab registreerida digiloo või haigla registratuuri kaudu. Nädalavahetuseks on plaanitud 1200 elaniku kordusvaktsineerimine.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 2924 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 179 ehk 6,1 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 81 inimesel, neist 59 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus naktunuid 35, Tartumaale 17, Valgamaale kümme, Viljandimaale üheksa, Lääne-Virumaale kuus, Põlvamaale neli, Rapla-, Jõgeva- ja Järvamaale kaks ning Lääne- ja Võrumaale üks. Hiiu- ja Saaremaale ei tulnud nakkusjuhte juurde. Neljal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 377 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 8,3.

Ööpäevaga avati haiglates 29 COVID-19-haiguslugu, haiglaravi vajab 327 patsienti, kelle keskmine vanus on 68 aastat ja kellest üle 60aastased on 254 (78 protsenti).