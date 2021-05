Pärnu keskuslinna lisandus seitse nakatunut, Põhja-Pärnumaale kuus, Saardesse ja Lääneranda neli, Tori valda ja Pärnu osavaldadesse kolm, Häädemeeste valda kaks nakatunut.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 396, mis on suurem kui Eesti keskmine (367). Kõrgeim on nakatumisnäit Ida-Virumaal (515) ja madalaim Võrumaal (88).

Pärnu haiglas oli täna hommikul 19 koroonapatsienti, kellest üks vajas intensiivravi ja juhitavat hingamist. COVID-19-patsientidest on 16 pärit Pärnumaalt ja kolm mujalt maakondadest.

Haiglast lubati eile koju kolm patsienti ja kaks viidi üle tavaosakonda. Uusi nakatunuid võeti haiglasse neli. Eile suri haiglas koroonaviirusega nakatunud 79aastane mees.

Maakonnas vaktsineeriti 149 inimest. Kaitsesüste on tehtud 33 948 inimesele, kellest 9128 on vaktsiinikuuri lõpetanud.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5387 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 401.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 196 inimesel, kellest 149 Tallinnast.

Ida-Virumaale lisandus 70, Tartumaale 23, Lääne-Virumaale 19 ning Viljandimaale 15 nakkusjuhtu. Jõgeva- ja Järvamaale tuli juurde seitse, Põlva- ja Raplamaale kuus, Valga- ja Võrumaale neli ning Lääne- ja Saaremaale kaks nakatunut. Hiiumaale ei lisandunud uusi nakkusjuhte. 11-l positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Koroonaviiruse leviku olukorra paranemisega langetas valitsus Eesti riskitaseme punaselt ehk väga kõrgelt tasemelt ühe võrra madalamale, oranžile ehk kõrge riski tasemele, seega pole enam vaja vältida kõiki koduväliseid kontakte, kuid tuleb jääda endiselt ettevaatlikuks.

Peaminister Kaja Kallase sõnutsi on Eesti liikunud punaselt riskitasemelt oranžile tasemele ja eilsest leevenes ka osa piiranguid. "Meie kõigi huvi on, et me liiguksime edasi kollasele ja lõpuks ka rohelisele tasemele, kus ühiskond saaks olla täiesti avatud. Seetõttu ma panen südamele kõigile, kes saavad osa sel nädalal jõustunud piirangute leevendustest, käituda mõistlikult, sest haigus levib endiselt inimeselt inimesele ja oma leevendusi ootavad ka teised valdkonnad," ütles ta. "Omalt poolt liigume edasi elanikkonna vaktsineerimisega – eelmisel nädalal vaktsineerisime rekordilised 53 000 inimest."

Neljaastmeline riskitasemete süsteem tuleneb eelmisel nädalal valitsuse heakskiidu saanud ühiskonnaelu korraldamise kavast koroonaviiruse tingimustes. Rohelise, kollase, oranži ja punase värviga tähistatakse vastavalt madalat, keskmist, kõrget ja väga kõrget riskitaset. Iga riskitaseme puhul on välja pakutud ka võimalikud tegevused, kuidas iga inimene, asutus ja riik saab koroonaviiruse leviku piiramisele kaasa aidata.

Riskitaseme hindamisel arvestatakse viimase seitsme päeva keskmist nakatunute ja surmade arvu, aga ka positiivsete testide määra, hospitaliseeritud inimeste arvu, haiglaravil viibivate ja juhitaval hingamisel olevate COVID-19 patsientide arvu ning 14 päeva tuvastamata nakkusteega nakatunute osakaalu kõigist nakatunutest. Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas ja see avalikustatakse veebilehel kriis.ee.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 366,5 ja esmaseid positiivseid tulemusi tehtud testide koguarvust on 8,1 protsenti.

Tänahommikuse seisuga viibib haiglas 319 COVID-19-patsienti, kellest intensiivravi vajab 51, neist omakorda juhitaval hingamisel on 39 inimest.

Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunut. Eestis on surnud 1177 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva vältel manustati 5757 vaktsiinidoosi, kaitsesüste on tehtud 341 979 inimesele, kellest 128 762 on vaktsiinikuuri lõpetanud. Üle 70aastastest 62 protsenti on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud. Üle 70aastaste vanusegrupist on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.

Eilsest oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki üle 50aastasi või veel sel aastal 50aastaseks saavaid inimesi. Samuti on endiselt oodatud vaktsineerima COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed, sõltumata vanusest. Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu, helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri.