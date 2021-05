Järgmisest hooajast pallib ta Belgia tippmeeskonnas. Knack on 12kordne Belgia meister ja 14kordne karikavõitja. Samas tiimis on mänginud teinegi pärnumaalane Raimo Pajusalu (2006–2009).

Tammearu tunnistas Võrkpall24-le, et belglaste kaheaastase lepingu pakkumine tuli talle üllatusena. Noormees ei uskunud, et tema esimene välisleping viib ta kohe nõnda vägevasse tiimi, mis mängib meistrite liigat. Pakkumisi tuli mujaltki.

“Teised klubid polnud tasemelt nii tugevad ja ka pakkumised polnud sellised, mis oleks mind kõnetanud,” rääkis 20aastane võrkpallur. “Olen põnevil ja ootusärevus on suur. Mulle ei öeldud, kas mind võeti põhimeheks või varumängijaks. Loodetavasti kellegi koht algkuuikus pole naelutatud ja mängivad need, kes parasjagu paremad on. Kindlasti on raske ja tuleb palju võidelda, et põllule pääseda.”