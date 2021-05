GRAAFIKUD ⟩ Iga kümnes testi teinu osutus koroonapositiivseks

Maakonnas vaktsineeriti 428 elanikku. Kaitsesüste on tehtud 34 830 inimesele, kellest 9373 on vaktsiinikuuri lõpetanud.

Ööpäevas manustati 13 154 vaktsiinidoosi, kaitsesüstitud on 354 238 inimest, kellest 138 401-l on vaktsiinikuur lõpetatud. Üle 70aastastest 62 protsenti on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud. Üle 70aastaste vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.