Praegu on Sindis vaid piirkonnas ainulaadne tehiskärestik, tulevikus võiks turiste meelitada aga juba suure veespordikompleksiga. FOTO: Karoliine Aus

Sindi paisu lammutamise järel Pärnu jõele rajatud tehiskärestik on saanud veesportlaste hulgas sooja vastu­võtu osaliseks, kuid et rajatis veel enam inimesi köidaks, plaanib Tori vald ­teha investeeringuid, ehitamaks sinna kärestiku­keskus. Tegemist on võrdlemisi suure summaga, kuid kasu piirkonna mainele ja majandusele võib selle üles kaaluda.