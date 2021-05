Graafikud ⟩ Pärnumaale lisandus üle kahe tosina nakatunu

Ööpäevas avati haiglates 39 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 313 patsienti, kelle keskmine vanus on 68 aastat ja kellest üle 60aastased on 229 (73 protsenti).

Ööpäevas manustati 17 619 vaktsiinidoosi, kaitsesüst on tehtud 362 866 inimesele, kellest vaktsineerimiskuur on lõpetatud 147 501-l. Üle 70aastastest on vähemalt ühe süsti saanud 62 protsenti ja sellest vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõigis maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.