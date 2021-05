Koduotsija ⟩ Sõbralik Mürakas otsib aiaga kodu, kus palli mängida

Juss iseloomustab noort koera heatahtliku ja alandliku loomana, kes on väga inimesele keskendunud. “Mürkale sobib aktiivne omanik, kes soovib temaga tegelda, käia iga päev pikematel jalutuskäikudel ja koertekoolis. Koerale meeldib palli mängida ja koos inimestega tegutseda,” selgitas Juss ja lisas, et loom sobib ka suuremate lastega perre, väiksemad põnnid võib ta kogemata pikali jooksta. Suuruse ja karvkatte poolest passib Mürka lemmikuna eramajja, mida ümbritseb kõrge, koerakindel aed. “Kui Mürkal on igav, võib ta muidu jälle minna maailma avastama,” selgitas Juss.