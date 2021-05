Võidutöö “Uus-Pärnu” keskne idee on ehitada Pika tänava jõepoolsele küljele kuus kahe- ja kolmekorruselist maja, et taastada hansalinnale iseloomulik tihe hoonestus. Pikal tänaval jääks neljast sõidureast alles kaks, Vee tänav muutuks Vaasa pargi osaks ja suletaks autoliikluseks. Liiklus suunataks Akadeemia tänavale, silla juures asuks ringristmik, et sõidukid saaksid pöörata Lai tänavale.

Küll eeldaks Pika tänava äärde majade ehitamine ja pakutav liikluslahendus detailplaneeringu koostamist. Läbimõtlemist vajab žürii teatel muugi: näiteks kui Vaasa parki sporditegevust kavandada, valitseb oht, et sellega peletatakse eemale inimesi, kes otsivad pargist pigem rahu ja vaikust. “Uus-Pärnu” liiklusskeemi peamiseks puuduseks pidas žürii, et autoliikluse kaotamisel Vee tänavalt võib suureneda koormus Akadeemia tänaval ja säilib autoliiklus teatri ees.

Võidutöö üks autoritest Jõnn Sooniste tõdes, et esikoht tuli talle väga suure üllatusena. “Me ei oodanud seda ja arvasime, et läheb teistmoodi, aga võimas. Loodame idee ellu viia, aga see sõltub ka linnavalitsusest,” avaldas Sooniste, kes on valmis edasisteks läbirääkimisteks linnaga.