Kirja ajendas asjaolu, et ­kohalikud elanikud pöörduvad küsimustega valla poole, aga omavalitsuselgi pole rohkem ­infot ja vallajuhid ise soovivad samuti enam selgitusi.

Kui palju tuulikuid väikese saare ümber tegelikult kerkib, ­pole teada, kõik pidavat selguma uuringute käigus. Omavalitsus­juhid on seisukohal, et algusest saati peab arendaja välja tulema konkreetse plaaniga: kui palju tuulikuid, kuhu ja kaablite asukoht nii merel kui maismaal. Ning riik peaks võtma selgema seisukoha, kuhu ja millisena kujutab meretuuleparke lähikümnendil. Vaid sel juhul on võimalik avalikkust sisuliselt kaasata.