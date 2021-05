Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 401,5. Eesti keskmine näit on 354.

Pärnu haiglas viibib ravil 26 Covid-19-patsienti, intensiivravi neist keegi ei vaja. Haiglasse tuli Pärnumaalt neli uut koroonahaiget, koju sai neli patsienti. Üks ravialune viidi tavaosakonda.

Et intensiivravi vajavate koroonahaigete arv on viimasel ajal olnud väike, siis vähendati sel nädalal Covid-19 haigete intensiivravi voodikohti. Haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavetsi sõnutsi on neid senise kuue asemel jälle kolm. "Sama palju kui eelmisel aastal esimese laine ajal," täpsustas ta ja lisas, et anestesioloogia intensiivraviosakond (AIO), mis koroonahaigete jaoks kohaldati olukorra eskaleerumise ajal, on taas tavapatsientide käsutuses. Suhhostavets nentis, et kergemalt hingata veel ei või, sest eile tuli haiglasse neli uut koroonahaiget.

Ööpäevaga vaktsineeriti maakonnas 297 inimest, neist esimese doosi sai 150 ja teise 147 elanikku. Kokku on esimene süst tehtud 26 208 inimesele (30,4 protsenti rahvastikust) ja vaktsiinikuuri on lõpetanud 9653 ehk 11,2 protsenti pärnumaalastest.

Kihnu vallas on vähemalt üks kaitsepookimine tehtud 44,5 protsendile elanikest, mis on kohalike omavalitsuste vaates kõige kõrgem näit. Tori vallas on seni kõige väiksem vaktsineeritute osakaal, esmavaktsiini on seal saanud 27,7 protsenti vallarahvast.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4876 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 348 ehk 7,1 protsenti testide koguarvust.

Enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakatunuid tuvastati 136, neist 99 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 63, Tartumaale 33, Viljandimaale 24, Lääne-Virumaale ja Põlvamaale üheksa uut nakkusjuhtu. Valgamaale kaheksa, Saaremaale seitse, Järvamaale kuus, Jõgeva-, Lääne-, Rapla- ja Võrumaale viis nakatunut. Hiiumaal viirusekandjaid ei leitud. Üheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 18, haiglaravi vajab 290 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat

Ööpäeva jooksul suri 73aastane mees koroonahaige.