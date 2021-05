“Kui koroona peale hakkas ja et õhtuti midagi teha, tuli ühe meie õpilase vanaisa Mati Umal heale mõttele, et te teete koolis igasuguseid huvitavaid asju, äkki on huvilisi, kes tahaksid lõõtspilli teha,” rääkis Jõõpre kooli teenekas direktor Mati Sutt.

“Alguses ehmatas see mõte mind ära, sest lõõtspill on suur ja keerukas, aga Mati Umal ütles, et tema on käinud kursustel. Kuid niimoodi, kooli töökojas, et ees on plangud ja plankudest saeme detailid pöögist välja, pole pille tehtud ja see natukene hirmutas, aga saime hakkama.”

Ainsad ostetud asjad pillides on keeled.

Meister-juhendaja Mati Umal pajatas, et tema õppis lõõtspilli tegema Põlvamaa tuntud lõõtsamängija Heino Tartese käe all kursustel 2014. aastal. Nüüd on ta üks Pärnu Lõõtspillihaigete seltsi liikmeid ja sõitis Jõõprest iga kahe nädala tagant linna teiste “haigetega” harjutama.

“Siin, Jõõpres on suur kogukond ja elu keerleb koolimaja ümber. Palusin direktorilt audientsi, otsustasime vaadata, kui palju on lõõtspillihuvilisi. Ja kui neid ei ole, siis oli mul halb mõte,” rääkis Umal, kellel kooli töökojas käsil om“a kuues pill. “Alustasime kolm aastat tagasi, aga vahepeal läks pool aastat koroona nahka.”

Lõõtspill koosneb 3600–4400 komponendist, paljutki tuleb teha ise, kuid nupulauda laua taga valmis ei tee. Metallosadele löövad meistrid omanäolise mustri ise peale. Igal on kaasas oma tööriistakohver, oma kätega on tehtud pillikastidki. Lõõtsa valmistamisele kulub 700–800 tundi, olenevalt meistrist, detailidele läheb keskeltläbi 1000 eurot. Üle selle on emotsioon, mille meistrid oma tööst saavad.

Lõõtspill koosneb tuhandetest komponentidest, palju tuleb teha ise, ent nupulaua tegu pole nii lihtne. FOTO: Mailiis Ollino

“Igaüks tegi ise endale pilli, aga minu pill jääb koolile,” ütles direktor Sutt.

Meisterdajate kuuikusse kuuluvad Suti ja Umala kõrval Märt Leesment, Jaanus Orgusaar ning Reet Jaaniste ja Kaja Jõerand-Vahur, kes mängivad Pärnu Lõõtspillihaigete seltsis.