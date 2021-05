Pärnu haiglas oli täna hommikul 28 Covid-19-patsienti, kellest üks on intensiivravis osakonnas juhitavale hingamisel. Haiglasse tuli juurde kaks uut koroona küüsis olevat pärnumaalast.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 406, millega ollakse riigis Ida-Virumaa (573) ja Viljandimaa (416) järgi kolmandal kohal. Eesti keskmine näit on 352. Kõige väiksem on näit Võru- (85) ja Hiiumaal (86).