Pärnu keskuslinna lisandus 12 nakatunut ja osavaldadesse kolm. Positiivse testitulemuse said veel kolm Häädemeeste valla elanikku ja saardelane.

Pärnu haiglas võeti eile ravile kaks uut koroonapatsienti. Haiglas viibib 30 COVID-19sse nakatunut, kellest üks on intensiivravil juhitaval hingamisel.

Ööpäeva jooksul manustati 408 vaktsiinidoosi, kellest enamiku moodustasid need, kes olid esimesel massivaktsineerimisel kaitsepookimise saanute hulgas ja tulid saama teist doosi. Vaktsiinisüste on tehtud 26 264 inimesele, kellest 10 568 inimest on vaktsiinikuuri lõpetanud.