Pärnu lilleturu müüja Triinu Sipp tõdes, et emadepäev möödus nagu igal aastal: kõige enam osteti nartsisse ja tulpe. Kui varem on sel ajal juba kullerkuppe ja piibelehtigi pakutud, siis tänavune jahe kevad pole muid kevadlilli lettidele toonud.

“Ilmastik on nii erinev. Pühapäeval oli kella kuue ajal autoaken jääs ja maa valge,” rääkis Sipp ja tõdes, et inimeste ostuharjumused on ajas muutunud ja üha enam ostetakse segakimpe. “Igas suuruses. On emasid, kellele viiakse suuri punaseid roose, on neidki, kes eelistavad retrot ja tahavad koduaia lõhnavaid nartsisse, mitte Hollandis kasvatatuid.”