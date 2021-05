Vallateed karjuvad raha järele juba aastaid

Riik jagab valdadele igal aastal 29 miljonit eurot. See summa on muutumatuna püsinud juba kümmekond aastat, kusjuures enne majanduskriisi, 2008. aastal andis riik teehoiuks valdadele 40,5 miljonit eurot aastas. Majanduskriis aga tõmbas summat koomale ja pani selle lukku. Osa, kui mitte enamik vallateid lausa karjub korraliku hoolduse järele, kuid riigi antavast rahast ei piisa mitte kusagil. Hinnanguliselt peaks see summa olema vähemalt kaks korda suurem ehk umbes 60 miljonit eurot.