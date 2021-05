Tori valla noored saavad peagi uue vaba aja veetmise võimaluse

Praegu on Tori vallas kaks suuremat rulaparki - Sindis ja Toris. Uued rulapargid kerkivad Sindi seltsimaja ning Are ja Sauga noortekeskuste juures olevatele haljasaladele.

Sindis on rulapark juba aastaid olnud, kuid see on amortiseerunud ega vasta tänapäevastele nõuetele. Mullu sügisel vahetas rulapark asukohtagi, kolides endise kohviku naabrusest seltsimaja ette. Uue pargi tarvis rajatakse Sinti asfalteeritud väljak mõõtmetega 17x35 meetrit. Are ja Sauga noortel seni rulaparki pole, ent peatselt saavad sealsed nooredki võimaluse välitingimustes aktiivselt aega veeta.

Ehitaja on väljakutele juba leitud, need ehitab aktsiaselts TREF Nord. Parkide elemendid valmistab firma Rhyno Skate Park Systems, tootjaga on kokkulepitud rampide paigalduski.

Esiti loodeti vallas, et 100 tuhande euroga saab kolm parki kätte, ent hanke tulemusena selgus, et parkide aluse väljaehitamine, seadmed ja nende paigaldus maksab märksa enam ja objektide rajamise eelarvet tuli suurendada. Koos käibemaksuga lähevad rulapargid vallale maksma ligi 184 000 eurot.

"Hindasime, et praeguses olukorras on mõistlikum teha kolm väiksemat parki eri piirkondadesse, et rohkem noori saaksid rulatada, kuna paljudel noortel pole võimalik liikuda kodukohast kaugemale. Plaanime noortekeskustesse rulad soetada, et need, kel sõiduriist puudu, saaks seda laenutada ja sõitmist proovida," rääkis Tori vallavanem Lauri Luur ja kinnitas, et samaaegselt noorte vaba aja sisustamisele on eesmärgiks vältida suure müra tekitamist ning tagatud peab olema rampide kasutajate ohutus.

Luuri jutu järgi on kolme uue pargi näol tegemist pigem algajate ja harrastajate, mitte professionaalsete ekstreemsportlaste vajadustele vastavate radadega. "Eelarve ei võimaldanud teha tipptasemel parke kõiki kolme piirkonda. Kui kogukonnalt ja asjahuvilistelt tuleb selge signaal ka professionaalse rulapargi vajaduse kohta, siis peame selle võtma eraldi eesmärgiks ja oleme avatud ettepanekutele," lisas vallavanem.