Viimase nädalaga on maakonda lisandunud 179 nakkusjuhtu.

Pärnu linna tuli nädalaga juurde 99 koroonaviiruse kandjat, neist eile 26: keskuslinna 23 ja osavaldadesse kolm nakatunut. Lääneranda tuli juurde neli, Tori valda kolm, Häädemeestele ja Põhja-Pärnumaale kaks nakatunut, Saarde valda üks. Kihnu on mõnda aega püsinud nakatunuteta.

Pandeemia algusest on Pärnumaal koroonaviirus tuvastatud 5154 elanikul.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 440,9, mis jääb alla vaid Ida-Virumaale, kus näit 640,6. Riigi keskmine näitaja on 343,6. Meie naabermaakondades on nakatumus üle Eesti keskmise Viljandimaal (399), teiste naabrite näidud on väiksemad: Läänemaal 264, Järvamaal 199 ja Saaremaal 115.

Pärnu haiglas on ravil 28 COVID-patsienti. Üks ravialune on intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel. Haiglasse tuli kaks koroonahaiget, koju sai samuti kaks inimest.

Ööpäevaga kaitsepoogiti maakonnas 493 inimest, neist esimese süsti sai 365 ja teise 133 äsja vaktsineeritut.

Vaktsiinisüste on kokku tehtud 37 374 Pärnumaa elanikule, kellest 10 717 (12,4 protsenti rahvastikust) on kuuri lõpetanud.

Pärnu haiglas on tänasest saadaval kõik neli Eestis kasutusloaga COVID-19-vaktsiini: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) ja Janssen (Johnson & Johnson). Neist viimasena mainitu puhul saavutatakse immuunsus ühe doosiga. Kõikide vaktsiinide kohta leiab infot terviseameti kodulehelt vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/.

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 4711 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 371 ehk 7,9 protsenti.

Enim positiivseid testitulemusi lisandus Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 138 inimesel, valdav osa nakatunutest (101) elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 94, Tartumaale 48, Valga- ja Viljandimaale kümme nakkusjuhtu. Mujale maakondadesse tuli juurde alla kümne nakatunu. Vaid Hiiumaal ei leitud ühtegi nakatunut. Neljal positiivse vastuse saanul puudus registris märgitud elukoht.

Ööpäevas avati haiglates 23 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 258 patsienti, kelle keskmine vanus on 66 aastat ja kellest üle 60aastased on kaks kolmandikku (68 protsenti).

Ööpäeva jooksul suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest: 78- ja 81aastane mees, 83aastane naine ja 92aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1210 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eile manustati riigis 6217 vaktsiinidoosi. Kaitsesüste on tehtud kokku 379 289 inimesele, vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 164 302. Üle 70aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 64 protsenti.