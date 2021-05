Pildid ja videod ⟩ Rääma raba on leekides, kustutustööd kestavad ööpimeduseni ja jätkuvad hommikul

Sündmusele reageeris esiti neli päästeautot ja kiirabi, kuid nüüdseks on kohapeal juba üle 15 masina, mis on kohale sõitnud Kilingi-Nõmmest, Pärnust, Pärnu-Jaagupist, Tõstamaalt ja Vändrast. Lisaks päästeautodele on kaasatud UTV-d ja ATV-d ning droon, mis aitab põlenguala suurust kindlaks teha. Samuti aitavad vabatahtlikud Arest ja Sindist.