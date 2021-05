Graafikud ⟩ Viis sisse, üheksa välja – haigla nakkusosakonnas tööd jagub

Pärnus leiti viirus 19 inimese proovist: keskuslinnas elab 14 ja osavaldades viis nakatunut. Saarde valda lisandus kolm, Lääneranna ja Tori valda kaks ning Põhja-Pärnumaale üks nakatunu.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on siin kandis 400,3. Sama oli maakonna näit nädala eest. Eesti keskmine on 334. Kõige madalam on nakatumine Hiiumaal (53,7) ja kõrgeim Ida-Virumaal (652,5)

Viimase ööpäevaga võeti haiglasse viis ja koju saadeti üheksa patsienti. Üks inimene viidi üle tavaosakonda.

Kokku on haiglas 23 COVID-patsienti, kellest 20 on kodumaakonnast. Üks koroonahaige on intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel.

Tänasest saavad digiregistratuuris vaktsineerimisaega broneerida inimesed alates 40 eluaastast. Kaitseüstimisajad avatakse digiregistratuuris jooksvalt vastavalt vaktsiinitarnetele.

Esmaspäevast avatakse vaktsineerimine COVID-19 vastu kõigile alates 16 eluaastast. Pärnus saab süstimisaegu broneerida sanatooriumisse Tervis ja Pärnu haiglasse.

Tänasest on digiloos avatud virtuaalne ootesaal, kus vaktsineerimisaja kinnipaneku ooteaeg paarkümmend minutit.

Üleriigilises digiregistratuuris on tänahommikuse seisuga üle 2600 vaba süstimisaja kogu Eesti tervishoiuasutustes. Broneerides on oluline märkida vaktsiinivalik.

Maakonnas vaktsineeriti ööpäevaga 648 elanikku. Kaitsesüste on tehtud 38 022 inimesele, kellest 11 053 (12,8 protsenti) on vaktsiinikuuri lõpetanud. Esmadoosi on saanud ligemale kolmandik elanikest: 26 985 inimest ehk 31,3 protsenti pärnumaalastest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4329 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 300 ehk 6,9 protsenti.

Enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 108 inimesel, 77 neist elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus nakatunuid 85, Tartumaale 36, Valga- ja Lääne-Virumaale üheksa, Viljandimaale kaheksa, Võru- ja Jõgevamaale neli, Põlvamaale kolm, Raplamaale kaks, Järva-, Lääne- ja Saaremaale üks. Hiiumaal viiruskandjaid ei leitud ja kahe inimese elukoht pole teada.

Kauplustes kehtib endiselt külastajate arvu piirang. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees/

Ööpäevaga avati haiglates 21 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 248 patsienti, kelle keskmine vanus on 66 aastat ja kellest üle 60aastased on 174.

Suri kaks koroonaviirusega nakatunut: 79aastane mees ja 89aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1212 koroonadiagnoosiga inimest.