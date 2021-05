“Osa pealtvaatajaid jäi hiljaks. Siis lauldi veel ja tehti uus kontsert. Läks väga lõbusasti ja meeleolukalt kogu see üritus, inimesed olid nii õnnelikud, et nad said üldse kokku üle tüki aja,” rääkis Pärnu Mihkel Lüdigi nimelise meeskoori dirigent Evelin Mei.