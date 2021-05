Graafikud ⟩ Päevane vaktsineeritute hulk kasvas pea 1200ni, kohalikus haiglas suri eakas naine

Pärnu haiglast saadeti eile koju üks koroonast tervenenu. Üks haige, 87aastane naine suri. Haiglas on ravil 21 COVID-19-patsienti, kellest üks intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on siin kandis 392,2. Eesti keskmine on 327,5. Kõige madalam on näitaja Hiiumaal (42,9) ja kõrgeim Ida-Virumaal (646,5).