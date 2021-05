Pärnu sõudjad haaravad valikregatil viimasest õlekõrrest

Eesti koondisse kuulub kolm paatkonda, kellest suurimad lootused on pandud EMil pronksi võitnud, viimasel MK-l pjedestaali kõrgeimale astmele tõusnud meeste paarisaerulisele neljapaadile. Kaht olümpiapiletit jahib kaheksa kvartetti, kes jaotatakse kahe eelsõidu vahel. Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) lähevad veele teises sõidus Eesti aja järgi kell 14.10, vastasteks USA, Tšehhi ja Ukraina. Esimeses sõidus mõni minut varem stardivad Venemaa, Prantsusmaa, Leedu ja Rumeenia. Mõlemast esimene liigub otse finaali, ülejäänud jätkavad õhtupoolikul vahesõidus, kus jaotatakse järelejäänud neli finaalikohta.

Paarisaeru kahepaate on kolme eelsõidu peale stardis 18. Jõuproovil löövad kaasa Mikhail Kushteyn (Narva Energia) ja Johann Poolak (SK Kalev), startides kell 11.35 esimeses eelsõidus koos Usbekistani, Kreeka, Itaalia, USA ja Tšehhiga. Igast sõidust pääseb kaks kiiremat otse poolfinaali, ülejäänud saavad uue võimaluse õhtupoolikul vahesõidus. Tokyos lunastavad stardiõiguse kaks esimest. Stardis on teinegi paarisaeruduo: 17 kergekaalupaatkonna seas lähevad kell 13.49 võistlustulle Elar Loot (SAK Tartu) ja Ander Koppel (SK Kalev). Kvalifikatsioonisüsteem on sama mis raskematel duodel.