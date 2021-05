Graafik ⟩ Pärnumaale lisandus alla kümne uue nakatunu

Ööpäeva jooksul manustati 3456 vaktsiinidoosi. Kõigist täisealistest on praeguseks vaktsineeritud 37 protsenti. Pärnumaal on kõige enam 51 protsenti täisealistest kaitsesüsti saanud Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas läheneb see poolele täiskasvanud elanikkonnast.

Kokku on Eestis praeguseks tehtud 578 348 kaitsesüsti. Kõige enam vaktsineerimisi on tehtud Harjumaal (160 212), Tartumaal (54 286), Pärnumaal (27 464) ja Ida-Virumaal (27 727). Vaktsineerimisi on teinud kokku 519 tervishoiuasutust, sh 418 perearstikeskust. Viimase nädala jooksul on tehtud praeguseks kokku 45 845 kaitsesüsti.