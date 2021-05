Olümpiakvalifikatsiooni võitnud sõudenelik hüppas Tokyo-rongile

Stardist väljus võimsalt Venemaa, juhtides 500 meetri järel Eesti ja Leedu ees juba ligemale kahe sekundiga. Venelaste dikteerimisel jätkus sõit enam kui 1500 meetrit, misjärel Eesti nelik alustas marulist lõpuspurti. See tõi kvartetile edu ja lõpus õnnestus rivaale ülinapilt edestada: Eesti sai kirja 5.50,94, Venemaa 5.50,99.

Eesti neliku juhendaja Veikko Sinisalo pidas hoolealuste esitlust taktikaliselt suurepäraseks. “Sõit oli vägev. Olin ise 1000 meetri peal ja kõigest ülevaadet ei saanud, kuid seal neid nähes olin veendunud, et tagame pileti,” rääkis Sinisalo, kelle sõnutsi lepiti laupäeval kokku, et püssirohtu jäetakse lõpukiirendusekski. “Mul on ääretult hea meel, et meie teekond jätkub olümpial.”