SUUR PILDIGALERII ⟩ Paikuse rulluisuduatlonil oli spordisõpru vähevõitu

Taevas siras päike ja termomeeter näitas 20 kraadi kanti. Tänavad olid autodele suletud ja nõnda said spordisõbrad muretult tuule vihisedes siledal asfaldil rullida.

Duatloni- ja triatlonientusiast Enn Kübar, kes on siinse Raudmehe spordiklubi president ja eestvedaja, ütles, et korraldusliku poole pealt sujus kõik kui kellavärk ja meditsiinipersonalil tööd ei olnud. Isegi ühtki plaastrit ei läinud vaja.

“Küll ei saa mainimata jätta, et osavõtjaid oli vähevõitu – 18. Meie olime valmis – nagu alati – suuremat seltskonda vastu võtma, aga mis teha,” nentis Kübar, kelle arvates oli kasina numbri taga tõsiasi, et ehkki piiranguid on leevendatud, pelgavad inimesed veel massidesse sportima tulla. “Osavõtjate arv oli natuke nutune, aga kõik oma ala parimad olid ikka kohal!”