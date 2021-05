Jannseni auhinna üleandmine Koidula muuseumi aias on pikaaegne traditsioon. "Ta on toonud sadu, kui mitte tuhandeid noori puhkpillimuusika juurde," iseloomustas laureaati Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. "Ilmselt on tema peasüüdlane, et puhkpillimuusika kultuur õitseb nii Pärnus kui Pärnumaal."