Kui pärnakad naasid riietusruumist kiirelt, siis kalevlased arutasid sõjaplaani pikalt ja tulid väljakule väga vihaselt: kiirelt venitati vahe kahekohaliseks ja enne otsustavat neljandikku juhtis Eesti esiklubi juba 15ga (74:59). Arvestades, kui tõsiselt ja isukalt kalevlased mängisid, siis näis, et pealinlased enam suurt edu maha ei mängi. Oli näha, et Kalev tahab seeria lõpetada nüüd ja kohe, mitte kahe päeva pärast.