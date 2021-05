Olgugi et meie mehed said äsja viimases finaalmängus Pärnu spordihallis tappa ja vastased vihtusid taamal võidutantsu, peegeldus pärnakate nägudelt siiras rõõm: pritsiti vahuveini, hüpati ja kallistati.

Siinkirjutaja teab omast käest, kui valus on jääda teiseks. Mõni on öelnud, et see on kõige hullem koht. Aga tänavuse hooaja korvpallifinaalis need tõekspidamised ei kehtinud, sest Pärnu võitles endast kõvasti tugevama ja palju kordi suurema eelarvega BC Kalev/Cramoga. Tiimiga, mis oli koostatud tugevaks VTB ühisliigaks.