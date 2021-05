Graafikud ⟩ Paigalseis: nakatumine ei taha kuidagi väheneda

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on siin kandis endiselt kõrge, ent see on hakanud langema. Eilse seisuga oli nakatumisnäit 385, nädal varem oli 420. Enim nakatunuid on Ida-Virumaal, kus kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 653. Madalaim nakatumisnäit on Hiiumaal (54). Eesti keskmine viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 304,5 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 6,5.