Viimase nädala jooksul on Pärnumaale juurde tulnud 136 koroonapositiivset. Meist rohkem on nakatunuid lisandunud Harju-, Tartu- ja Ida-Virumaale. Kahe nädala haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 366, millega oleme riigis kolmandal kohal.