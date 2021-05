Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets ütles, et ta ei saa kommenteerida teiste haiglate koroonatestide hinnapoliitikat (need võivad olla eri metoodikaga testid ja eri hindadega) ega seda, kas üldse ja kui, siis mis tingimustel lubavad ülejäänud haiglad pandeemia ajal sünnituse juurde tugiisikuid.

Suhhostavets märkis, et Pärnu haigla on Eestis üks vähestest sünnitusabi osakondadest, kus praegustes oludes on lubatud sünnituse järel perepalatisse tugiisikuid. Selle eeldus on tugiisiku testimine COVID-19 suhtes. Pärnu haigla kasutab laboratoorseid, usaldusväärsel PCR-meetodil tehtavaid teste.