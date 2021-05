69. minutil sündis üllatus: Pärnu pääses kontrarünnakusse ja näis, et Enrico Veensalu tahtis äärelt, pea 30 meetrit väravast, tsenderdada. Pall kruttis hoopis ristnurga poole ja maandus postipõrkest väravas! 1:7. See oli Vapruse hooaja seitsmes värav, neist neli on kirjutatud just Veensalu nimele.