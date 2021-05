Graafik ⟩ Testitute seas oli taas üle 30 nakatunu

Pärnu haiglas oli täna hommikul 19 koroonaviirusega ravialust, kellest üks on juba mõnda aega intensiivravipalatis juhitaval hingamisel. Ööpäevaga tuli haiglasse üks COVID-19-haige ja koju saadeti kaks inimest.

Kahe nädala haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 373,6. Kõrgeim on nakatumisnäit jätkuvalt Ida-Virumaal (660,7) ja madalaim Hiiumaal (21,5).

Maakonnas vaktsineeriti ööpäevaga 175 elanikku, neist 83 sai esimese ja 34 teise doosi. Kaitsesüste on tehtud 23 362 inimesele, kellest 7037 (13,8 protsenti) on vaktsiinikuuri lõpetanud. Esmadoosi on saanud ligemale kolmandik elanikest: 16 390 inimest ehk 32,2 protsenti pärnumaalastest.